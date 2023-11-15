Експортні потужності СПГ у Північній Америці можуть подвоїтися до 2027 року - EIA

Управління енергетичної інформації США (EIA) очікує, що експортні потужності СПГ Північної Америки зростуть до кінця 2027 року до 24,3 млрд куб. футів на день.

Зростання відбуватиметься завдяки запуску експортних терміналів СПГ у Мексиці й Канаді та розширенню існуючих потужностей у США. За оцінками EIA, до кінця 2027 року потужності експорту СПГ зростуть на 1,1 млрд куб. футів на день у Мексиці, 2,1 млрд куб. футів на день у Канаді й 9,7 млрд куб. футів на день у США завдяки загалом 10 новим проєктам у трьох країнах.

На цю мить розробники перебувають у процесі будівництва трьох проєктів сумарною потужністю експорту СПГ 1,1 млрд куб. футів на день. Ці проєкти включають офшорний і береговий проєкт Fast LNG Altamira і Fast LNG Lakach на східному узбережжі Мексики, а також Energia Costa Azul компанії Sempra Energy на західному узбережжі Мексики.

Fast LNG Altamira складається з трьох установок, кожна з яких здатна скраплювати до 0,18 млрд куб. футів природного газу на добу. Розробники очікують, що перший експорт СПГ з морського блоку розпочнеться в грудні 2023 року, а експорт СПГ з наземних блоків - 2025 року.

Установку Fast LNG Lakach потужністю 0,18 млрд куб. футів на добу буде розміщено біля берега Веракруса (Мексика), на сусідньому родовищі природного газу Лакач. Перший експорт СПГ очікується 2026 року.

Термінал СПГ Energia Costa Azul розташовано на місці існуючого терміналу регазифікації СПГ у Нижній Каліфорнії (західна Мексика), який зараз імпортує СПГ. Експортна потужність для етапу 1, який зараз будується, становитиме 0,4 млрд куб.. Експортний термінал буде забезпечуватися природним газом із Пермського басейну США.

У Британській Колумбії на західному узбережжі Канади будуються два проєкти з експорту СПГ сумарною потужністю 2,1 млрд куб. футів на день. Розробники запланували, що LNG Canada експортною потужністю 1,8 млрд куб. футів на добу розпочне роботу 2025 року. Крім того, Канадський регулятор енергетики (CER) дозволив додаткові 18 експортних проєктів СПГ загальною потужністю 29 млрд куб..

Зараз у США будуються п'ять експортних проєктів СПГ сумарною потужністю експорту СПГ в 9,7 млрд куб. футів на день: Golden Pass, Plaquemines, Corpus Christi Stage III, Rio Grande і Port Arthur. Розробники очікують, що експорт СПГ з Golden Pass LNG і Plaquemines LNG почнеться 2024 року.