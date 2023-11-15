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Фінляндія планує повністю закрити кордон з росією
15:37 14.11.2023 |
МВС Фінляндії пропонує закрити пропускні пункти на кордоні з росією.
Про це міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила на пресконференції, повідомляє місцеве видання Yle.
За її словами, МВС країни у терміновому порядку готує пропозицію, яка дозволяє за необхідності обмежити перетин кордону між росією та Фінляндією.
Вона уточнила, що такі обмеження передбачені законодавством країни і можуть запроваджуватися за певних умов.
"Наприклад, якщо це необхідно для підтримки громадського порядку, забезпечення національної безпеки чи запобігання серйозній загрозі здоров'ю громадян", - зауважила Рантанен.
Вона пояснила необхідність запровадження обмежень на кордоні збільшенням кількості нелегалів, які прибувають з російської сторони.
"Діяльність російської влади змінилася таким чином, що потрапити з Росії до Фінляндії стало можливим, незважаючи на відсутність необхідних документів. Тобто ми говоримо про нелегальну міграцію", - пояснила очільниця МВС країни.
За словами Рантанен, ситуацію сьогодні вже обговорювали на рівні президента та міністрів, відповідальних за зовнішню політику та безпеку країни.
Нагадаємо, від початку серпня значно зросла кількість прохачів притулку, які намагалися перетнути східний кордон Фінляндії без необхідних для цього документів. Це громадяни третіх країн, які використали Росію як транзитну країну. Після перетину кордону вони вимагають притулку у Фінляндії. Рантанен раніше назвала це явище "нелегальним в'їздом до країни".
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