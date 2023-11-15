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Армія США може інвестувати $1,2 млрд у розробку лазерної зброї Iron Beam для захисту від дронів, ракет та артилерійських снарядів
14:28 14.11.2023 |
США спостерігають за ізраїльською системою Iron Beam. Міністерство оборони готове інвестувати в лазерну зброю, якщо вона себе добре проявить.
Після нападу ХАМАС з'явилася інформація про готовність Ізраїлю розгорнути лазерну систему Iron Beam. Пізніше було опубліковано відео нібито першого бойового застосування. Ролик насправді виявився кадрами з відеогри.
Проте Сполучені Штати чекають, коли Ізраїль застосує Iron Beam. У разі ефективного використання вони готові до інвестицій. Про це заявив Дуг Буш (Dough Bush), помічник міністра Армії США з питань закупівель.
Республіканці Палати представників наполягають на виділенні $14 млрд допомоги Ізраїлю. Адміністрація президента США Джо Байдена (Joe Biden) бажає запросити в Конгресу $1,2 млрд на розробку системи Iron Beam.
США й самі мають кілька проєктів зі створення лазерної зброї. Армія США співпрацює з Dynetics і Lockheed Martin. Вони хочуть створити систему спрямованої енергії, яка забезпечить захист від крилатих ракет, артилерійських снарядів, мінометних обстрілів та безпілотних літальних апаратів. Минулого місяця було замовлено дві установки потужністю 300 кВт з опцією дозамовити ще стільки ж.
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