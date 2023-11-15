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Оцінку зниження ВВП єврозони в III кв. підтверджено на рівні 0,1%, як і очікувалося
13:34 14.11.2023 |
Економіка країн єврозони в третьому кварталі 2023 року скоротилася на 0,1% порівняно з попереднім трьома місяцями, ідеться в повідомленні статистичного управління Європейського союзу.
Таким чином, початкова оцінка була підтверджена. Експерти, яких опитало Trading Economics, також не очікували перегляду.
Це друга оцінка ВВП із трьох. Остаточні дані будуть опубліковані 7 грудня.
Економіка єврозони в липні-вересні відносно аналогічного періоду 2022 року зросла на 0,1%, що також збіглося з попередньо оголошеним показником і прогнозами аналітиків.
Для порівняння: у другому кварталі економіка єврозони зросла на 0,2% у поквартальному та на 0,5% у річному обчисленні.
ВВП Євросоюзу в третьому кварталі не змінився порівняно з попередніми трьома місяцями і збільшився на 0,1% відносно липня-вересня минулого року.
Обсяг економіки Німеччини знизився на 0,1% порівняно з попереднім кварталом, Франції - збільшився на 0,1%, Італії - не змінився, Іспанії - зріс на 0,3%.
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