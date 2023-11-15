Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ просунулася у будівництві заводу з виробництва іранських дронів

 

Супутникові знімки свідчать про прогрес у будівництві російського заводу з виробництва дронів-камікадзе у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Про це повідомила у вівторок, 14 листопада, агенція Reuters з посиланням на звіт Інститут науки та міжнародної безпеки США (ISIS).

Зазначається, що супутникові знімки були зроблені в середині вересня. Вони показали, що завод відповідає планам будівництва, опублікованим газетою The Washington Post (WP) у серпні цього року, йдеться у звіті. Також на зображенні помітно будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з блокпостами.

Попри продовження будівництва, США та їхні союзники не запровадили санкцій проти власника заводу ВАТ "Алабуга" та його асоційованих компаній, наголошують в ISIS. Аналітики інституту закликали до санкцій і попередили про збільшення кількості атак російських безпілотників на українську енергетичну інфраструктуру взимку.

РФ працює над вдосконаленням "шахедів"

У серпні WP повідомляло, що російські будівельники відставали від графіка зведення заводу щонайменше на місяць. Втім, попри затримки виробничого процесу, який сильно залежить від електронних компонентів іноземного виробництва, Москва досягла стабільного прогресу на шляху до своєї мети виробництва варіанту іранського ударного безпілотника Shahed-136, здатного літати на понад 1,6 тисячі кілометрів, зазначали журналісти.

Також російські інженери на заводі намагаються вдосконалити застарілі іранські технології з метою збільшення масштабу виробництва дронів і контролю якості, зазначало WP. Зокрема, йдеться про способи зробити дрон здатним до групових атак, під час яких дрони автономно б координували удар по цілі.Згідно з планами РФ, завод в "Алабузі" до 30 липня 2025 року має самостійно виробляти шість тисяч дронів з переважно російських матеріалів і комплектуючих.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3171
  0,1562
 0,43
EUR
 1
 38,9392
  0,3447
 0,89

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2368  0,09 0,25 37,8168  0,06 0,16
EUR 39,7435  0,06 0,16 40,5110  0,05 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,14 0,39 36,3300  0,15 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес