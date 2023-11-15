РФ просунулася у будівництві заводу з виробництва іранських дронів

Супутникові знімки свідчать про прогрес у будівництві російського заводу з виробництва дронів-камікадзе у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Про це повідомила у вівторок, 14 листопада, агенція Reuters з посиланням на звіт Інститут науки та міжнародної безпеки США (ISIS).

Зазначається, що супутникові знімки були зроблені в середині вересня. Вони показали, що завод відповідає планам будівництва, опублікованим газетою The Washington Post (WP) у серпні цього року, йдеться у звіті. Також на зображенні помітно будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з блокпостами.

Попри продовження будівництва, США та їхні союзники не запровадили санкцій проти власника заводу ВАТ "Алабуга" та його асоційованих компаній, наголошують в ISIS. Аналітики інституту закликали до санкцій і попередили про збільшення кількості атак російських безпілотників на українську енергетичну інфраструктуру взимку.

РФ працює над вдосконаленням "шахедів"

У серпні WP повідомляло, що російські будівельники відставали від графіка зведення заводу щонайменше на місяць. Втім, попри затримки виробничого процесу, який сильно залежить від електронних компонентів іноземного виробництва, Москва досягла стабільного прогресу на шляху до своєї мети виробництва варіанту іранського ударного безпілотника Shahed-136, здатного літати на понад 1,6 тисячі кілометрів, зазначали журналісти.

Також російські інженери на заводі намагаються вдосконалити застарілі іранські технології з метою збільшення масштабу виробництва дронів і контролю якості, зазначало WP. Зокрема, йдеться про способи зробити дрон здатним до групових атак, під час яких дрони автономно б координували удар по цілі.Згідно з планами РФ, завод в "Алабузі" до 30 липня 2025 року має самостійно виробляти шість тисяч дронів з переважно російських матеріалів і комплектуючих.