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«Жахливий дефіцит»: Російські банкіри скаржаться на нестачу ІТ-фахівців
10:46 14.11.2023 |
На російському ринку відчувається "жахливий дефіцит" IT-фахівців, через це падає якість їх роботи, адже вони можуть легко знайти нову.
Про це заявив голова російського "Тінькофф Банку" Станіслав Близнюк, пише російська редакція Forbes.
"Коли людина виходить на ринок IT, вона за три дні отримує п'ять-сім оферів, причому з підвищенням. Просто моторошний дефіцит (кадрів). До чого дефіцит призводить? До двох наслідків. Один наслідок - це те, що ціна підросте, це виклик для багатьох компаній", - сказав Близнюк.
Другий наслідок дефіциту кадрів, за його словами, - це зниження якості роботи російських айтішників.
"З розумінням, що кадри зростають у вартості, а якість падає, ми цю проблему розуміємо і відчуваємо", - додав банкір.
Як повідомлялося, раніше голова російського "Сбєранку" Гєрман Грєф оцінив дефіцит IT-фахівців у росії у понад 1 мільйон осіб.
У серпні голова Мінцифри РФ Максут Шадаєв оцінив дефіцит розробників у російській IT-галузі у 500 000 - 700 000 осіб. Така кількість людей потрібна для того, щоб підтримувати високі темпи розвитку галузі, пояснив російський міністр. Він уточнив, що це приблизно стільки ж людей, скільки вже працює в IT-галузі Росії (майже 740 000 осіб).
Наприкінці грудня минулого року голова Мінцифри РФ Максут Шадаєв розповідав, що за дві хвилі від'їзду ІТ-фахівців країну залишили понад 100 тис. осіб, або до 10% співробітників ІТ-компаній, які втікали від оголошеної в Росії мобілізації.
В австрійській дослідницькій організації Complexity Science Hub Vienna підраховували, що Росію міг залишити кожен четвертий (23%) провідний IT-фахівець.
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