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США домовилися про спільне виробництво бойової броньованої машини Stryker з Індією
09:10 14.11.2023 |
США та Індія спільно вироблятимуть бронетехніку Stryker, оскільки обидві країни прагнуть протистояти зростаючій військовій могутності Китаю в Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg
Це посилить обороноздатність Індії на кордоні з Китаєм та допоможе країні знизити залежність від російської зброї. Також у цьому зацікавлений індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді, котрий прагне розширити промислову базу Індії.
Індійський чиновник, виступаючи на умовах анонімності, сказав, що більшу частину техніки буде розгорнуто вздовж кордону Індії з Китаєм. Частину машин також розгорнуть уздовж кордону Індії з Пакистаном.
"Індії потрібні тисячі машин спільного виробництва, більшість з яких будуть озброєні протитанковими ракетними комплексами. Інші будуть використовуватися для спостереження за полем бою або командними машинами", - сказав індійський чиновник.
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