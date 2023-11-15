США домовилися про спільне виробництво бойової броньованої машини Stryker з Індією

США та Індія спільно вироблятимуть бронетехніку Stryker, оскільки обидві країни прагнуть протистояти зростаючій військовій могутності Китаю в Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg

Це посилить обороноздатність Індії на кордоні з Китаєм та допоможе країні знизити залежність від російської зброї. Також у цьому зацікавлений індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді, котрий прагне розширити промислову базу Індії.

Індійський чиновник, виступаючи на умовах анонімності, сказав, що більшу частину техніки буде розгорнуто вздовж кордону Індії з Китаєм. Частину машин також розгорнуть уздовж кордону Індії з Пакистаном.

"Індії потрібні тисячі машин спільного виробництва, більшість з яких будуть озброєні протитанковими ракетними комплексами. Інші будуть використовуватися для спостереження за полем бою або командними машинами", - сказав індійський чиновник.