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Байден і Сі Цзіньпін обговорять питання конкуренції та військової співпраці, - Білий дім
08:57 14.11.2023 |
Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час особистої зустрічі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва обговорять питання відновлення військової співпраці, а також управління конкуренцією.
Про це заявив представник повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що на думку Байдена, немає альтернативи дипломатії "віч-на-віч" для нормалізації складних відносин.
"Ми очікуємо, що лідери країн обговорять деякі з найбільш фундаментальних елементів двосторонніх відносин США та Китаю, включаючи зміцнення відкритих ліній зв'язку та відповідального управління конкуренцією, щоб вона не переросла у конфлікт", - заявив Салліван.
У Білому домі також зазначили, що очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків із КНР. Повідомляється, що Китай також показав готовність та відкритість до конструктивного діалогу під час переговорів, які передували саміту.
"Ми подивимося, що відбудеться в Сан-Франциско, і після зустрічі президент зможе відзвітувати, чи дійсно ми досягли прогресу у відновленні зв'язків між військовими", - зазначив радник президента США.
Джерела у Білому домі зазначають, що на зустрічі також обговорюватимуться вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту та ін.
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