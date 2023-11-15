Байден і Сі Цзіньпін обговорять питання конкуренції та військової співпраці, - Білий дім

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час особистої зустрічі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва обговорять питання відновлення військової співпраці, а також управління конкуренцією.

Про це заявив представник повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що на думку Байдена, немає альтернативи дипломатії "віч-на-віч" для нормалізації складних відносин.

"Ми очікуємо, що лідери країн обговорять деякі з найбільш фундаментальних елементів двосторонніх відносин США та Китаю, включаючи зміцнення відкритих ліній зв'язку та відповідального управління конкуренцією, щоб вона не переросла у конфлікт", - заявив Салліван.

У Білому домі також зазначили, що очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків із КНР. Повідомляється, що Китай також показав готовність та відкритість до конструктивного діалогу під час переговорів, які передували саміту.

"Ми подивимося, що відбудеться в Сан-Франциско, і після зустрічі президент зможе відзвітувати, чи дійсно ми досягли прогресу у відновленні зв'язків між військовими", - зазначив радник президента США.

Джерела у Білому домі зазначають, що на зустрічі також обговорюватимуться вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту та ін.