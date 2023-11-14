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АНАЛІТИКА

Моравецькому офіційно доручили сформувати уряд Польщі

 

Президент Польщі Анджей Дуда в понеділок увечері офіційно доручив представнику партії влади "Право і справедливість" Матеушу Моравецькому, який за попереднього скликання Сейму був прем'єром, сформувати новий уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дуда вручив Моравецькому акт про призначення голови Ради міністрів (уряду) під час церемонії в Президентському палаці.

Обраний президентом Польщі прем'єр протягом 14 днів після призначення має представити Сейму програму дій уряду разом з пропозицією про вотум довіри.

Сейм приймає вотум довіри абсолютною більшістю голосів у присутності щонайменше половини від встановленої законом кількості депутатів.

Нині у Польщі склалась унікальна ситуація, коли президент делегує формування уряду партії "Право і справедливість", що має майже нульові шанси отримати вотум довіри у Сеймі. Усі спроби "ПіС" знайти собі партнерів по коаліції закінчилися фіаско.

Натомість опозиційні партії, навіть не чекаючи початку роботи Сейму, оголосили про створення коаліції, представивши її програму. До того ж, що більшість поляків вважають представника опозиції Дональда Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.
Ключові теги: Польща
 

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