Фінансові новини
- |
- 14.11.23
- |
- 03:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кандидатка від опозиції очолила Сенат Польщі
23:22 13.11.2023 |
Представниця опозиційної "Громадянської платформи" Малгожата Кідава-Блонська, яка у 2021 році претендувала на участь у президентських виборах, у понеділок була обрана новим маршалком (спікером) Сенату.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба верхньої палати польського парламенту.
Кандидатуру Кідави-Блонської підтримали 66 сенаторів, тоді як за іншого претендента від партії влади "Право і справедливість" Марека Пенька віддали голоси 33 парламентарі.
Згідно з коаліційною угодою, яку підписали лідери опозиційних сил - "Громадянська платформа", "Польща 2050", Польської народної партії та "Нової лівиці", Кідава-Блоньська обійматиме посаду голови Сенату до 13 листопада 2025 року, після чого її має замінити інший представник опозиції.
Малгожата Кідава-Блоньська приєдналася до "Громадянської платформи" у 2001 році, після чого неодноразово обиралась до Сейму, а також працювала в останньому уряді Дональда Туска речницею.
Політикиня балотувалася на посаду президента Польщі на виборах у 2020 році, які не відбулися через пандемію коронавірусу, а у 2021-му році поступилась меру Варшави Рафалу Тшасковському. З грудня 2021 року вона була віцепрезиденткою "Громадянської платформи".
Нагадаємо, нині у Польщі склалась унікальна ситуація, коли президент делегує формування уряду партії "Право і справедливість", що має майже нульові шанси отримати вотум довіри у Сеймі. Усі спроби "ПіС" знайти собі партнерів по коаліції закінчилися фіаско.
Натомість опозиційні партії, навіть не чекаючи початку роботи Сейму, оголосили про створення коаліції, представивши її програму.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
|Позивний «Буратіно»: СБУ повідомило нардепу Дубінському про підозру у державній зраді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина готує постачання в Україну будівельного обладнання та матеріалів
|Reuters: США перевіряє судновласників, які могли порушити санкції проти російської нафти
|ХАМАС втратив контроль над Газою - міністр оборони Ізраїлю
|Моравецькому офіційно доручили сформувати уряд Польщі
|Кандидатка від опозиції очолила Сенат Польщі
|Переобранню Байдена заважають проблеми в економіці, він не проходить тест Рейгана – FT
|Українські пілоти не розпочинають навчання на F-16 в Румунії. Центр в якому мають проводитись заняття ще будується
Бізнес
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome