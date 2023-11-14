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АНАЛІТИКА

Кандидатка від опозиції очолила Сенат Польщі

Кандидатка від опозиції очолила Сенат Польщі

 

Представниця опозиційної "Громадянської платформи" Малгожата Кідава-Блонська, яка у 2021 році претендувала на участь у президентських виборах, у понеділок була обрана новим маршалком (спікером) Сенату.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба верхньої палати польського парламенту.

Кандидатуру Кідави-Блонської підтримали 66 сенаторів, тоді як за іншого претендента від партії влади "Право і справедливість" Марека Пенька віддали голоси 33 парламентарі.

Згідно з коаліційною угодою, яку підписали лідери опозиційних сил - "Громадянська платформа", "Польща 2050", Польської народної партії та "Нової лівиці", Кідава-Блоньська обійматиме посаду голови Сенату до 13 листопада 2025 року, після чого її має замінити інший представник опозиції.

Малгожата Кідава-Блоньська приєдналася до "Громадянської платформи" у 2001 році, після чого неодноразово обиралась до Сейму, а також працювала в останньому уряді Дональда Туска речницею.

Політикиня балотувалася на посаду президента Польщі на виборах у 2020 році, які не відбулися через пандемію коронавірусу, а у 2021-му році поступилась меру Варшави Рафалу Тшасковському. З грудня 2021 року вона була віцепрезиденткою "Громадянської платформи".

Нагадаємо, нині у Польщі склалась унікальна ситуація, коли президент делегує формування уряду партії "Право і справедливість", що має майже нульові шанси отримати вотум довіри у Сеймі. Усі спроби "ПіС" знайти собі партнерів по коаліції закінчилися фіаско.

Натомість опозиційні партії, навіть не чекаючи початку роботи Сейму, оголосили про створення коаліції, представивши її програму.
Ключові теги: Польща
 

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