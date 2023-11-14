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Переобранню Байдена заважають проблеми в економіці, він не проходить тест Рейгана – FT
23:16 13.11.2023 |
Лише 14% американських виборців вважають, що зараз вони у кращому фінансовому становищі, ніж коли Джо Байден став президентом США. Financial Times пише, що це загрожує йому переобранням.
У 1980 році під час дебатів з Джиммі Картером республіканець Рональд Рейган звернувся до телеглядачів із запитанням, яке стало у США традиційним: "Запитайте себе - чи живеться вам нині краще, ніж чотири роки тому?".
У 2019 році схоже опитування показало, що лише для 35% виборців президентство Дональда Трампа призвело до покращення фінансового становища, і наступного року він програв вибори.
У Байдена цифри ще гірші.
Опитування, проведене для Financial Times і Школи бізнесу Росса Мічиганського університету, показало, що майже 70% виборців вважають економічну політику Байдена такою, що або зашкодила економіці США, або не мала жодного впливу. Майже половина з них сказали, що політика президента США "дуже зашкодила економіці". І лише 26% сказали, що його політика допомогла.
Відповідаючи на запитання про найбільше джерело фінансового стресу, 82% респондентів назвали підвищення цін. Три чверті респондентів заявили, що зростання цін становить найбільшу загрозу для економіки США в найближчі шість місяців.
"Всі групи - демократи, республіканці та незалежні - вважають зростання цін найбільшою економічною загрозою... і найбільшим джерелом фінансового стресу. Це погана новина для Байдена, особливо якщо врахувати, як мало він може зробити, щоб змінити сприйняття цін до дня виборів", - сказав Ерік Гордон, професор Мічиганської школи Росса.
Зростання цін було постійною проблемою протягом усіх трьох років перебування Байдена на посаді. І хоча інфляція знизилася з торішнього піку в 9,1%, останні офіційні дані показують, що індекс споживчих цін все ще залишається набагато вищим за цільовий показник (2%). У вересні інфляція становила 3,7%.
65% учасників опитування сказали, що через інфляцію їм довелося скоротити несуттєві витрати, такі як святкування чи харчування поза домом. Ще 52% довелося скороти витрати на їжу чи інші повсякденні потреби.
Негативне ставлення до економічних досягнень Білого дому встановилося, попри рекордне зростання робочих місць і майже три роки економічного зростання. Більша частина респондентів - 52% - сказали, що чули "трохи" або "нічого" про те, що робить президент, щоб спробувати покращити економіку.
Опитування FT-Michigan Ross було проведене після кількох інших національних опитувань, які показують, що Байден програє Трампу на гіпотетичних загальних виборах.
Загалом лише 40% зареєстрованих виборців сказали, що схвалюють роботу Байдена, 59% - що не схвалюють. Ще менша частка - 36% - заявили, що схвалюють його управління економікою, тоді як 61% не схвалюють.
Опитування було проведено онлайн демократичною консалтинговою групою Global Strategy Group і республіканською соціологічною компанією North Star Opinion Research з 2 до 7 листопада. Воно відображає думки 1004 зареєстрованих виборців у всій країні з похибкою плюс-мінус 3,1 в.п.
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