У ЄС нарешті схвалили цифрові візи

Рада Європейського Союзу в понеділок схвалила процедуру, яка дозволить подорожувальникам з-за меж Шенгенської зони подаватись на візу онлайн.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі інституції.

Міністри внутрішніх справ країн ЄС схвалили два відповідні регламенти, які передбачають створення платформи для подання візових заявок онлайн і замінять візову наліпку штрихкодом із криптографічним підписом.

Передбачається, що через платформу заявники зможуть надати всі необхідні дані, включно з документами, й оплатити візовий збір. А відвідування консульств буде потрібне лише для тих, хто в'їжджатиме в ЄС уперше.

Регламенти набудуть чинності після завершення технічної роботи над платформою для подання візових заявок, на що піде кілька місяців, та публікації в Офіційному журналі ЄС.

Пропозицію про цифровізацію візових процедур Європейська комісія подала ще у квітні 2022 року, а її розгляд Радою ЄС тривав із березня.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила чергове відтермінування запуску системи ETIAS, відповідно до якої подорожувальники з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.