Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ЄС нарешті схвалили цифрові візи

 

Рада Європейського Союзу в понеділок схвалила процедуру, яка дозволить подорожувальникам з-за меж Шенгенської зони подаватись на візу онлайн.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі інституції.

Міністри внутрішніх справ країн ЄС схвалили два відповідні регламенти, які передбачають створення платформи для подання візових заявок онлайн і замінять візову наліпку штрихкодом із криптографічним підписом.

Передбачається, що через платформу заявники зможуть надати всі необхідні дані, включно з документами, й оплатити візовий збір. А відвідування консульств буде потрібне лише для тих, хто в'їжджатиме в ЄС уперше.

Регламенти набудуть чинності після завершення технічної роботи над платформою для подання візових заявок, на що піде кілька місяців, та публікації в Офіційному журналі ЄС.

Пропозицію про цифровізацію візових процедур Європейська комісія подала ще у квітні 2022 року, а її розгляд Радою ЄС тривав із березня.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила чергове відтермінування запуску системи ETIAS, відповідно до якої подорожувальники з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1609
  0,0830
 0,23
EUR
 1
 38,5945
  0,0525
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1439  0,02 0,04 37,7568  0,01 0,03
EUR 39,6811  0,06 0,14 40,4561  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1600  0,09 0,26 36,1800  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес