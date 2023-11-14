Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ЄС заявила про готовність пом'якшити або скасувати санкції проти Венесуели

 

Рада Євросоюзу в понеділок продовжила запроваджені у 2017 році санкції проти Венесуели на пів року, а не на рік, як це було раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, у Раді ЄС готові розглянути питання про пом'якшення або скасування санкцій проти Венесуели.

"З огляду на ситуацію у Венесуелі Рада сьогодні вирішила як виняток продовжити обмежувальні заходи лише на шість місяців замість одного року, до 14 травня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

У Раді ЄС зазначили, що таке рішення було ухвалене на тлі укладеної на Барбадосі угоди між владою та опозицією Венесуели.

У Раді ЄС привітали угоду і заявили про готовність розглянути питання про пом'якшення або скасування обмежувальних заходів залежно від розвитку ситуації та імплементації цієї політичної угоди.

Також в ЄС очікують прогресу у звільненні всіх незаконно взятих під варту, дотриманні свободи слова, зокрема для представників ЗМІ, забезпеченні незалежності виборчого процесу та судових інституцій для проведення всеосяжних, прозорих і демократичних виборів, а також поваги до прав людини і політичних прав.

3 листопада 2017 року Рада ЄС вирішила запровадити санкції щодо Венесуели. Заходи вводили заборону на продаж, постачання, передачу або експорт обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, а також послуг, пов'язаних з цим обладнанням і військовою технікою, будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу у Венесуелі чи для використання у Венесуелі.

Санкції 2017 року були схвалені у відповідь на політичну кризу у Венесуелі, яка почалася навесні після рішення Верховного суду, яким розширювалися повноваження президента Ніколаса Мадуро і обмежувалися функції парламенту, підконтрольного опозиції.

У 2018 році ЄС запровадив санкції проти топ-чиновників Венесуели через непрозорі президентські вибори.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1609
  0,0830
 0,23
EUR
 1
 38,5945
  0,0525
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1439  0,02 0,04 37,7568  0,01 0,03
EUR 39,6811  0,06 0,14 40,4561  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1600  0,09 0,26 36,1800  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес