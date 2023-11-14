Фінансові новини
- |
- 14.11.23
- |
- 03:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Моравецький подав у відставку з посади прем'єра Польщі
15:50 13.11.2023 |
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час інавгураційного засідання Сейму 10-го скликання подав свою заяву про відставку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Згідно з польською конституцією, глава уряду подає заяву про відставку на першому засіданні Сейму нової каденції.
Моравецький, який прагне зібрати голоси, щоб знову очолити уряд, запросив всіх приєднатися до коаліції.
"Хвилину тому ми всі склали урочисту присягу перед народом на захист суверенітету, і нехай ці слова будуть для нас дороговказом, особливо в майбутньому, оскільки ми, безумовно, добре усвідомлюємо, які великі виклики принесе нам цей час", - сказав Моравецький.
Держсекретар канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька поінформувала, що після церемоній в парламенті увечері Анджей Дуда доручить місію формування уряду Моравецькому.
Новий прем'єр протягом 14 днів після призначення має представити Сейму програму дій уряду разом з пропозицією про вотум довіри. Сейм приймає вотум довіри абсолютною більшістю голосів у присутності щонайменше половини від встановленої законом кількості депутатів.
Хоча партія "Право і справедливість", яку представляє Моравецький, і має найбільше представництво в Сеймі, вона не змогла заручитись достатньою підтримкою голосів, аби гарантувати собі більшість. З великою ймовірністю в разі провалу спроб Моравецького сформувати уряд це право перейде до опозиції, яка вже підготувала коаліційну угоду.
Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
|Позивний «Буратіно»: СБУ повідомило нардепу Дубінському про підозру у державній зраді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина готує постачання в Україну будівельного обладнання та матеріалів
|Reuters: США перевіряє судновласників, які могли порушити санкції проти російської нафти
|ХАМАС втратив контроль над Газою - міністр оборони Ізраїлю
|Моравецькому офіційно доручили сформувати уряд Польщі
|Кандидатка від опозиції очолила Сенат Польщі
|Переобранню Байдена заважають проблеми в економіці, він не проходить тест Рейгана – FT
|Українські пілоти не розпочинають навчання на F-16 в Румунії. Центр в якому мають проводитись заняття ще будується
Бізнес
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome