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Найбільша криптовалютна біржа у світі закриє рублеві рахунки росіян

 

Найбільша криптовалютна біржа Binance з 15 листопада припинить підтримувати фіатні депозити у російських рублях.

Як повідомляється на сайті біржі, власники таких рахунків зможуть вивести рублі без комісії на платформу CommEX.

"Binance припинить підтримку фіатних депозитів у російських рублях 15 листопада 2023 року о 0:00 UTC. Виведення російських рублів буде доступне до 0:00 UTC 31 січня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Для переказу коштів на CommEX клієнти повинні зареєструватися на новій біржі та підключити її до облікового запису Binance. Також доступне виведення коштів через фіатних партнерів Binance та конвертацію в криптовалюту за допомогою вбудованих інструментів біржі.

Як повідомлялося, наприкінці вересня найбільша криптовалютна біржа у світі Binancе оголосила, що остаточно йде з Росії та продає весь свій російський бізнес компанії CommEX.

Галузеві видання вважають, що вона може мати зв'язки із самою Binancе. Ця платформа створена лише у вересні 2023 року, зареєстрована на Сейшелах, працює в рамках Гонконзького права та орієнтована на Азію та країни СНД. Дані про бенефіціарів нової платформи у відкритому доступі відсутні, також не зрозумілі деталі угоди. Хто керує новою платформою, чи є серед них колишні співробітники Binance, - також невідомо.

Згідно із заявами представників компанії, одним із пріоритетів є Росія, але при цьому вони принципово не обслуговуватимуть жителів окупованих регіонів України, у тому числі Криму.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Мін'юст США проводить розслідування проти Binance. Американська влада запідозрила, що за її допомогою російські громадяни обходять санкції.

У свою чергу Binance наголошувала, що "дотримується правил глобальних санкцій", відмовляючи у доступі до платформи "людям, організаціям, юридичним особам та країнам, які були занесені міжнародною спільнотою до чорного списку".

Як повідомлялося, у березні 2023 року криптобіржа заблокувала можливість росіянам здійснювати операції з доларами та євро через свій P2P-сервіс. Таке рішення було продиктовано ухваленням десятого пакету європейських санкцій проти Росії.


Найбільша криптовалютна біржа у світі закриє рублеві рахунки росіян
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: bitcoin, Росія
 

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