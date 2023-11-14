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АНАЛІТИКА

Головний дипломат ЄС анонсував переговорне турне Близьким Сходом

 

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель проведе серію зустрічей на Близькому Сході у пошуках "політичного горизонту" для розв'язки в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив у своєму Twitter (X).

Боррель повідомив, що цього тижня відвідає Ізраїль, Палестину, Бахрейн, Саудівську Аравію, Катар і Йорданію, щоб обговорити гуманітарний доступ у сектор Гази і політичні питання.

"Нам потрібен "політичний горизонт" у напрямку до рішення з двома державами (ізраїльського і палестинського народів - ред.). Цього можна досягти лише шляхом діалогу", - зазначив Жозеп Боррель.

Головний дипломат ЄС вже був у регіоні з серією візитів після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і подальших подій.

Нагадаємо, на нещодавній щорічній конференції дипломатів ЄС Боррель окреслив основні пріоритети Євросоюзу в умовах війни на Близькому Сході.

Як відомо, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. Зокрема, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю через надмірні жертви серед цивільного палестинського населення.

У неділю Боррель від імені Євросоюзу знову закликав до "гуманітарних пауз" у бойових діях. Він нагадав, що Ізраїль має дотримуватися міжнародного гуманітарного права у реалізації права на самозахист, і водночас розкритикував ХАМАС за використання цивільного населення як "живого щита".

Ключові теги: ЄС
 

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