Falcon Heavy відправить у космос засекречений американський дрон Boeing X-37B, який може роками літати без посадки

Таємничий безпілотник X-37B компанії Boeing готується до наступної місії. Вона розпочнеться менш ніж за місяць.

Космічні сили США готуються всьоме відправити X-37B на орбіту. Місія під назвою USSF-52 запланована на 7 грудня 2023 року. Орбітальний апарат буде відправлено в космос за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy.

США намагаються тримати в секреті особливості та завдання космольота. Зважаючи на обмежену інформацію, росіяни почали спекулювати, що безпілотник нібито може завдавати ударів з космосу. Торік Космічні сили США заявили, що X-37B використовувався для проведення експериментів на висоті приблизно 400 км над поверхнею Землі.

Космоліт компанії Boeing допоміг провести серію тестів з вироблення енергії за допомогою сонячних панелей і передачі її на Землю, використовуючи мікрохвильове випромінювання. Також під час попереднього польоту NASA оцінило вплив космосу на різні матеріали.

X-37B є космольотом-рекордсменом. Попередня місія за його участю тривала рекордні 908 днів і завершилася 12 листопада 2022 року. Попередній рекорд було встановлено під час п'ятого польоту, коли безпілотник залишався на орбіті 780 днів.