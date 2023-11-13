Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія виділила ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України

 

Уряд Норвегії виділив ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України через норвезькі профільні організації.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у комюніке МЗС Норвегії.

Осло виділяє 1 млрд норвезьких крон - близько 84 млн євро - на гуманітарну підтримку для українців через діяльність норвезького Червоного Хреста, Ради у справах біженців та її проєкт NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway, Save the Children. Гроші надають через багаторічну норвезьку програму з підтримки України Nansen.

Кошти будуть спрямовані передусім на гуманітарну підтримку людей, які втратили своє житло, також на освіту, медичні послуги, психологічну підтримку, захист цивільного населення.

З початку повномасштабної війни Норвегія виділила на гуманітарну підтримку України та українських біженців у сусідніх країнах понад 4,5 млрд крон.

Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0779
  0,0419
 0,12
EUR
 1
 38,5420
  0,0195
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1439  0,02 0,04 37,7568  0,01 0,03
EUR 39,6811  0,06 0,14 40,4561  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1600  0,09 0,26 36,1800  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес