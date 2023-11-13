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Норвегія виділила ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України
11:57 13.11.2023 |
Уряд Норвегії виділив ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України через норвезькі профільні організації.
Як пише "Європейська правда", про це оголосили у комюніке МЗС Норвегії.
Осло виділяє 1 млрд норвезьких крон - близько 84 млн євро - на гуманітарну підтримку для українців через діяльність норвезького Червоного Хреста, Ради у справах біженців та її проєкт NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway, Save the Children. Гроші надають через багаторічну норвезьку програму з підтримки України Nansen.
Кошти будуть спрямовані передусім на гуманітарну підтримку людей, які втратили своє житло, також на освіту, медичні послуги, психологічну підтримку, захист цивільного населення.
З початку повномасштабної війни Норвегія виділила на гуманітарну підтримку України та українських біженців у сусідніх країнах понад 4,5 млрд крон.
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