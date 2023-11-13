США та Південна Корея переглядають угоду щодо КНДР

Сполучені Штати та Південна Корея переглянули свою двосторонню угоду щодо безпеки, спрямовану на стримування ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї. Оновлену версію угоди підписали міністри оборони Південної Кореї Сін Вон Сік та США Ллойд Остін після зустрічі у Сеулі, повідомляє південнокорейське оборонне відомство у понеділок, 13 листопада.

Дотеперішня стратегія безпеки між США та Південною Кореєю не виправдовувала себе з огляду на останні тенденції розвитку ракетної і ядерної загрози з боку Північної Кореї. Деталі нової угоди не розголошуються.

Угода між двома країнами була підписана 10 років тому, нагадує агенція Reuters. Згідно з нею, США зобов'язані використовувати стратегічні військові засоби, включаючи ядерні сили, для захисту своїх союзників.

США та Південна Корея посилять спільні навчання

Також під час зустрічі Остін та Сін Вон Сік погодилися посилити спільні навчання та співпрацю з Японією, щоб стримувати потенційний напад Північної Кореї та краще підготуватися до нього.

За словами Остіна, нещодавне прибуття до Південної Кореї американського підводного човна з балістичними ракетами та стратегічного бомбардувальника B-52 були "віхою" зусиль зі стримування. "Ми продовжуватимемо робити те, що ми обіцяли робити", - наголосив Остін та додав, що американські військові розгорнули більше сил в Індо-Тихоокеанському регіоні за останній рік, ніж у попередньому.

Напередодні у Сеулі відбулась зустріч Остіна з Вон Сіком і міністром оборони Японії Мінору Кіхарою. Вони домовились найближчим часом почати обмінюватися даними в режимі реального часу про північнокорейські ракетні запуски.