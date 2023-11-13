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АНАЛІТИКА

Фінляндія підтримує передачу Україні заморожених активів РФ

 

Фінляндія підтримує передачу заморожених активів РФ за кордоном для допомоги Україні.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

"Ми позитивно ставимося до арешту заморожених російських активів і перепрофілювання доходів від цих активів для підтримки України. Спільно з країнами-партнерами необхідно знайти правове рішення для перепрофілювання заморожених активів",- наголосив Тавіо.

Мінастр також заявив, що Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії.

За його словами, Фінляндія готується взяти участь у процесі відбудови та розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором.

"Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року. Він буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України. Невдовзі після цього буде підготовлено другу частину. Вона розглядатиме фінську підтримку для України у ширшому контексті, включаючи співпрацю щодо розвитку", - пояснив Тавіо.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у Євросоюзі наближаються до рішення про загальний правовий механізм для використання заморожених російських активів на користь України.

Водночас, прагнення Європейського Союзу використати мільярди доларів заморожених російських активів для відновлення України стикається з проблемами через занепокоєння ризиками для фінансових ринків.

Бельгія і Люксембург, зокрема, хочуть отримати гарантії того, що вони не будуть змушені нести всі юридичні та фінансові ризики такого безпрецедентного кроку.
За матеріалами: Європейська правда
 

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