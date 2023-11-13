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У Фінляндію припинили пускати велосипедистів з Росії
10:49 13.11.2023 |
Через збільшення кількості спроб нелегальних мігрантів потрапити до Фінляндії на велосипедах з території Росії, прикордонна охорона країни припинила пропускати велосипедистів з РФ, повідомляє у неділю, 12 листопада, фінське видання Yle.
За словами заступника командувача прикордонної служби південно-східної Фінляндії Юккі Луккарі, лише за останній тиждень зафіксовано близько 30 спроб нелегалів проїхати на велосипедах. "Люди намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів і шоломів", - зазначив він.
Після того, як прикордонники зафіксували таку тенденцію - вони вирішили боротися з нею, тому проїзд на велосипедах через прикордонні переходи на південному сході країни заборонили з 9 листопада. "З точки зору Фінляндії цілком виправдано зосередити контроль на автомобільному транспорті. Це допоможе краще контролювати трафік через кордон", - зауважив Луккарі.
Росіяни почали пропускати людей без віз
Ще одна тенденція, яку помітили фінські прикордонники - збільшення кількості людей, які не мають необхідних в'їзних документів, на кордоні РФ. Із серпня через східний кордон до Фінляндії намагався потрапити 91 громадянин третьої країни без документів. Ці люди використовують Росію як транзитну країну, а потім просять притулку у Фінляндії.
Раніше російська влада не пропускала людей до фінських пунктів пропуску, якщо у них не було віз, але тепер ситуація змінилася, зауважують прикордонники. Вони припускають, що за нелегалами може стояти міжнародна злочинність.
Водночас кількість несанкціонованих перетинів кордону не змінилася, і загалом ситуація на кордоні спокійна, зазначив Луккарі.
"Гібридний вплив" Росії
Станом на кінець вересня до Фінляндії прибуло трохи менше 3200 прохачів притулку, зауважує Yle. В останні роки країна готувалася до ситуації, коли РФ спробує чинити "гібридний плив", спрямовуючи до кордону велику кількість людей, які шукають притулку. До подібних заходів Росія вже вдавалася у 2015 році.
У вересні Фінляндія перестала пропускати через кордон автівки з російською реєстрацією. Тепер єдиний законний спосіб потрапити до країни з РФ - на автобусі.
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