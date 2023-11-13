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АНАЛІТИКА

США, Японія та Південна Корея створили систему контролю за пусками ракет КНДР

 

Японія, США та Південна Корея заявили, що створили загальну систему обміну інформацією в реальному часі про північнокорейські балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Міністр оборони Японії Мінору Кіхара після віртуальної зустрічі зі своїми американським та південнокорейським колегами Ллойдом Остіном та Шин Вон Сіком заявив, що три країни й надалі прискорюватимуть роботу над механізмом виявлення та визначення моделей ракет.

Нині Сполучені Штати мають систему, окремо пов'язану з Японією та Південною Кореєю, для виявлення та відстеження ракет Пхеньяну, але їхні ключові азіатські союзники з безпеки не мають механізму для негайного обміну такою інформацією.

На тлі розширення тристоронньої співпраці з таких питань, як неодноразові ракетні випробування Пхеньяну, лідери трьох країн домовилися в серпні ввести в дію обмін даними про ракетні попередження в режимі реального часу до кінця 2023 року.

Очікується, що запланована система дозволить трьом країнам виявляти та відстежувати снаряди, випущені Північною Кореєю, швидше та точно.

Спроби КНДР запустити міжконтинентальну балістичну ракету

Північна Корея регулярно проводитиме випробувальні пуски різних ракет різної дальності у бік Японського моря, які теоретично можуть нести ядерний заряд. Щоб краще контролювати стан і кількість північнокорейських ракет, а також на ранніх стадіях виявляти етапи підготовки, було прийнято рішення створити моніторинговий центр трьох країн-союзників.

Зазначимо, що в КНДР 31 травня спробували запустити на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", проте, як повідомили тоді державні ЗМІ країни, ця операція провалилася через "серйозні дефекти".

Додамо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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