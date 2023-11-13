Байден має намір відновити військову співпрацю з Китаєм

Президент США Джо Байден хоче відновити військові канали зв'язку з КНР під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном 15 листопада в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю CNN заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, повідомляє Reuters.

За його словами, американський лідер намагатиметься досягти прогресу у питанні відновлення військових каналів зв'язків під час зустрічі з очільником КНР.

"Китайці практично розірвали ці комунікаційні зв'язки. Президент Байден хотів би їх відновити. Це головне питання порядку денного", - зазначив Салліван.

Водночас в інтерв'ю CBS Салліван заявив, що глава держави рішуче налаштований на відновлення зв'язків між військовими, тому що вважає, що це в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів.

"Нам потрібні ці лінії зв'язку, щоб не було помилок, прорахунків чи непорозумінь", - наголосив він.

Радник з національної безпеки США уточнив, що відновлення каналів зв'язку між збройними силами обох країн може відбуватися на всіх рівнях - від вищого керівництва до тактичного оперативного рівня, а також "на воді та в повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Як вказав американський посадовець, на зустрічі Байдена із Сі обговорюватимуться глобальні питання: від війни між Ізраїлем і ХАМАС до вторгнення РФ в Україну, зв'язки КНДР з Росією, Тайвань, Індо-Тихоокеанський регіон, права людини, виробництво фентанілу, штучний інтелект, а також "справедливі" торговельні та економічні відносини.

Раніше повідомляли, що на зустрічі у Сан-Франциско, яка стане першою за цей рік для Байдена і Сі, вони обговорять питання двосторонніх відносин між США й Китаєм, важливість підтримки каналів комунікації, а також "низку регіональних і глобальних проблем".

За даними ЗМІ, лідери на зустрічі в листопаді обговорять низку питань, зокрема перспективу відновлення військових каналів зв'язку, які Китай закрив минулого року після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

27 жовтня Байден прийняв міністра закордонних справ Китаю і голову канцелярії комісії Центрального комітету китайської Компартії у закордонних справах Вана Ї, який також зустрічався з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Ці зустрічі стали останніми з серії контактів на високому рівні між США і Китаєм у спробах стабілізувати непрості відносини між двома країнами - через питання Тайваню, агресивні дії Китаю на морі, інцидент зі збитою над територією США китайською повітряною кулею, побоювання щодо ролі Китаю у війні Росії проти України.