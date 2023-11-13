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Bild: В бюджет Німеччини внесли ще 4 млрд євро на військову підтримку України
08:41 13.11.2023 |
У бюджет Німеччини на 2024 рік включать додаткові 4 млрд євро на військову допомогу Україні.
Про це стало відомо німецькому виданню Bild від джерел у Міністерстві оборони Німеччини, пише "Європейська правда".
За даними джерел, відповідної домовленості цього тижня досягли коаліційні партії і наступного тижня Бюджетний комітет Бундестагу офіційно ухвалить рішення про додаткові 4 млрд євро фінансування.
Початково міністр фінансів Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири 4 млрд євро на військову допомогу Києву. Однак майже всі ці гроші були передбачені на вже обіцяні проєкти підтримки, у той час як на нову допомогу у Міністерства оборони Німеччини залишалося лише 120 мільйонів євро.
У німецькому Міноборони забили на сполох і зажадали виділити додаткові 5 мільярдів євро під час поточних бюджетних переговорів. У підсумку було погоджено додати у бюджет на наступний рік ще 4 млрд євро для підтримки України.
Для Києва це означає більше зброї та боєприпасів в оборонній війні проти Росії.
Крім того, Міністерству оборони буде дозволено витратити два мільярди євро як так звані асигнування на зобов'язання щодо довгострокових контрактів на постачання озброєнь.
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