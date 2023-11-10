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ЄЦБ зможе розпочати зниження ставок пізніше, ніж через «пару кварталів» - Лагард
20:17 10.11.2023 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) зможе розпочати зниження процентних ставок пізніше, ніж через "кілька кварталів", заявила голова регулятора Крістін Лагард на конференції Financial Times.
За її словами, інфляція в єврозоні сповільниться до цільових 2%, якщо зберігати поточні ставки досить довго.
"Це не означає, що щось зміниться в наступні пару кварталів, - пояснила Лагард. - "Досить довго" означає "досить довго".
Ба більше, зростання цін іще може прискоритися, особливо в разі нових серйозних проблем із постачанням енергоносіїв, сказала вона.
"Не можна вважати, що загальна інфляція так і буде на поточному (мінімальному більш ніж за два роки - ІФ-У) рівні в 2,9%", - зазначила голова ЄЦБ. На її думку, нинішнє сповільнення інфляції зумовлене зниженням цін на енергоносії і, ймовірно, не продовжиться.
Європейський центральний банк залишив незмінними всі три ключові процентні ставки за підсумками свого жовтневого засідання.
Базову ставку збережено на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%. До цього центробанк підвищував ставки протягом десяти засідань поспіль.
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