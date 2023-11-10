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У ЄС попередньо погодили проєкт відновлення природного стану довкілля
20:20 10.11.2023 |
Представники Європейського парламенту й Ради Європейського Союзу в четвер увечері досягли попередньої політичної домовленості щодо регламенту про відновлення довкілля, який передбачає відновлення всіх екосистем, які цього потребують, до 2050 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Ради ЄС.
Регламент про відновлення довкілля - частина "зеленого курсу" ЄС - має встановити конкретні, юридично обов'язкові цілі та зобов'язання щодо відновлення природи в кожній із екосистем - від сільськогосподарських угідь і лісів до морських, прісноводних і міських середовищ.
Назагал проєкт передбачає, що держави-члени Євросоюзу зобов'язуються до 2030 року відновити щонайменше 20% морських і наземних екосистем, що перебувають під загрозою, до 60% - до 2040 року й до 90% - до 2050-го.
Регламент встановлює конкретні вимоги для різних типів екосистем. Наприклад, що стосується торф'яників, осушених під сільськогосподарські угіддя, для деяких країн ЄС дозволили відкласти термін їхнього відновлення з економічних міркувань.
Крім того, країни-члени ЄС повинні будуть регулярно подавати до Єврокомісії національні плани відновлення, показуючи, як вони досягатимуть цілей із відновлення екосистем.
Узгоджений проєкт регламенту про відновлення довкілля тепер розглядатимуть постійні представники держав-членів при Раді ЄС (Coreper) та комітет із питань довкілля Європарламенту, після чого він має бути схвалений обома інституціями для набуття чинності.
Європейська комісія запропонувала ухвалити регламент ще у червні 2022 року в межах стратегії ЄС щодо біорізноманіття з огляду на те, що понад 80% європейських екосистем перебувають у поганому стані.
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