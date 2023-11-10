ЗМІ: ЄС має «план Б», якщо Угорщина заблокує допомогу Києву

Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини і надати Україні 50 мільярдів євро обіцяної Брюсселем допомоги, пише Reuters з посиланням на неназваних представників блоку.

За словами двох чиновників ЄС, якщо Будапешт таки застосує своє право вето, блок може обійти його, звернувшись до урядів кожної з країн з проханням розробити окремі пакети допомоги Києву. Сукупно двосторонні договори обійдуться у ту саму суму.

"Ми б хотіли мати їх (Угорщину - Ред.) у команді, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але в разі потреби він у нас є", - сказав один із чиновників ЄС.

Ще один співрозмовник агенції також висловив думку, що питання грошей для України так чи інакше вирішать: "Якщо Угорщина стане перешкодою на шляху до необхідної одностайності, щоб зробити це через бюджет ЄС, країни-члени знайдуть інший шлях, наприклад, міжурядову угоду або національні гарантії".

Минулого року Угорщина блокувала пропозицію надати Україні 18 мільярдів євро допомоги. Після місяців суперечок Будапешт зрештою підтримав це рішення, отримавши, як він сказав, поступки з боку ЄС щодо допомоги Угорщині.

Фонд допомоги Україні на 50 мільярдів євро

20 червня Єврокомісія ініціювала створення спеціального Фонду допомоги Україні на 50 мільярдів євро. За задумом ЄК, він має забезпечити фінансову підтримку країни в період з 2024 по 2027 рік. За задумом орієнтовна частка позик становитиме дві третини (33 мільярди євро), а грантів - одну третину (17 мільярдів євро).

27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги України на саміті 14-15 грудня. Таке рішення потребує одностайної підтримки всіх держав-членів.