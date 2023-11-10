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АНАЛІТИКА

У росії через брак обладнання впала швидкість мобільного інтернету

 

Брак обладнання для стільникових мереж почав позначатися на швидкості мобільного інтернету в російських регіонах. За рік показник знизився з 20 Мбіт/с до 18,7 Мбіт/с.

Про це свідчать дані агентства TelecomDaily, передає The Moscow Times.

При цьому у москві швидкість зросла більш ніж на 20%, до 63 Мбіт/с (минулоріч показник становив 51 Мбіт/с).

Зростання швидкості у москві пояснюють тим, що до російської столиці спрямовані основні інвестиційні потоки операторів. До того ж це найбільший ринок у країні.

Утім, до решти регіонів обладнання постачається за залишковим принципом. Підтримувати якість зв'язку в них оператори намагаються, розширюючи діапазон за рахунок частот 4G, призначених для інших радіотехнологій.

Зазначається, що проблеми з мобільним інтернетом починаються вже в Підмосков'ї. "Мережею нерівномірно покрита ЦКАД, а постійне покриття залізниці Горького одним з операторів переривається приблизно через 100 км від Москви. Нормальний інтернет є лише в околицях великих станцій, а суцільне покриття відновлюється лише при під'їзді до Нижнього Новгорода", - зазначають журналісти.

Зниження швидкості інтернету в регіонах відбувається через те, що до дефіциту обладнання додається постійне зростання мобільного інтернет-трафіку, каже співробітник компанії-партнера кількох мобільних операторів.

Водночас російська влада запевняє, що швидкість мобільного інтернету в країні перебуває на стабільному рівні.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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