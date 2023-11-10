В ЄС нарахували майже 4,2 млн людей з України з тимчасовим захистом

Станом на 30 вересня 2023 року майже 4,2 мільйона негромадян ЄС, які втекли з України внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року, мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу.

Про це свідчать оприлюднені 10 листопада дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

Основними країнами ЄС, які приймали бенефіціарів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 194 900 осіб; 28,3% від загальної кількості), Польща (958 655; 23,1%) та Чехія (357 960; 8,8%).

У порівнянні з кінцем серпня 2023 року кількість людей з тимчасовим захистом з України в країнах Євросоюзу зросла на 31 920 осіб (+0,8%). Найбільше абсолютне зростання спостерігали в Німеччині (+19 205; +1,6%), Нідерландах (+3 685; +2,8%) та Ірландії (+2 875; 3,2%).

З іншого боку, в п'яти країнах спостерігали зменшення кількості осіб, які перебувають під тимчасовим захистом: Чехія (-7 125; -2%), Франція (-2 155; -3,2%), Польща (-1 895; -0,2%), Словенія (-405; -4,6%) і Люксембург (-10; -0,2%).

Раніше повідомляли, що тисячі українців, які приїхали до Великої Британії в рамках урядової програми "Житло для України", є бездомними або перебувають під загрозою втрати даху над головою.

Нагадаємо, країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік - з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.