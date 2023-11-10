Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ЄС нарахували майже 4,2 млн людей з України з тимчасовим захистом

 

Станом на 30 вересня 2023 року майже 4,2 мільйона негромадян ЄС, які втекли з України внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року, мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу.

Про це свідчать оприлюднені 10 листопада дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

Основними країнами ЄС, які приймали бенефіціарів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 194 900 осіб; 28,3% від загальної кількості), Польща (958 655; 23,1%) та Чехія (357 960; 8,8%).

У порівнянні з кінцем серпня 2023 року кількість людей з тимчасовим захистом з України в країнах Євросоюзу зросла на 31 920 осіб (+0,8%). Найбільше абсолютне зростання спостерігали в Німеччині (+19 205; +1,6%), Нідерландах (+3 685; +2,8%) та Ірландії (+2 875; 3,2%).

З іншого боку, в п'яти країнах спостерігали зменшення кількості осіб, які перебувають під тимчасовим захистом: Чехія (-7 125; -2%), Франція (-2 155; -3,2%), Польща (-1 895; -0,2%), Словенія (-405; -4,6%) і Люксембург (-10; -0,2%).

Раніше повідомляли, що тисячі українців, які приїхали до Великої Британії в рамках урядової програми "Житло для України", є бездомними або перебувають під загрозою втрати даху над головою.

Нагадаємо, країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік - з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0779
  0,0419
 0,12
EUR
 1
 38,5420
  0,0195
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1285  0,01 0,04 37,7446  0,06 0,16
EUR 39,6250  0,02 0,04 40,4492  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0650  0,02 0,06 36,0850  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес