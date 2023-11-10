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АНАЛІТИКА

У Білому дому підтвердили зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном 15 листопада

 

Американський президент Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч наступного тижня. Це станеться 15 листопада у Сан-Франциско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Адміністрація Байдена зазначає, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю, незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв'язку, а також ряд регіональних і глобальні питань.

"Спираючись на свою останню зустріч у листопаді 2022 року на Балі, Індонезія, лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально керувати конкуренцією та співпрацювати там, де наші інтереси збігаються, зокрема щодо транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент США та китайський лідер незабаром проведуть особисту зустріч. Як відомо, це станеться на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться у Сан-Франциско 11-17 листопада.

Це буде перша за рік зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна. Востаннє лідери зустрічалися на саміті G20 на Балі у листопаді 2022 року. Сі Цзіньпін не був у США з 2017 року.

Чому важливі ці переговори і що очікувати Україні від них - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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