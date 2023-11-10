Канцлер Німеччини обіцяє видатки на оборону на рівні 2% ВВП

Німеччина у довгостроковій перспективі виділятиме на оборону два відсотки валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на конференції збройних сил країни - Бундесверу - у п'ятницю, 10 листопада. Позиція Берліна стосується й того періоду, коли спеціальний фонд для переозброєння Бундесверу обсягом 100 мільярдів євро буде використано, наголосив Шольц. "Немає абсолютно жодних сумнівів у тому, що поворотний момент, який є агресивною війною Росії (проти України. - Ред.), вимагає довгострокової зміни курсу", - зазначив Шольц. Уряд ФРН працює над "шляхом коригування оборонного бюджету", додав він.

Крім того, канцлер Німеччини висловив відданість спільним із Францією оборонним проєктам. Система ППО "Європейський небесний щит", яка створюється за ініціативи Берліна, є ключовим елементом безпеки як ФРН, так і Європи, наголосив Шольц. На його думку, ця ініціатива може сприяти більш тісній співпраці у галузі озброєнь у Євросоюзі.

"У цьому сенсі ми просунули проєкт системи ведення повітряних боїв майбутнього (Future Combat Air System, FCAS) з Францією та Іспанією, а тепер просуватимемо з Францією проєкт створення основного бойового танка (Main Ground Combat System, MGCS) під керівництвом Німеччини", - пояснив він.

Спецфонд для переозброєння Бундесверу

Про створення спеціального фонду для переоснащення Бундесверу було оголошено за кілька днів після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну в лютому 2022 року. Програма спрямована на великі закупівлі озброєнь - від літаків-невидимок до нових фрегатів та бронетранспортерів. За словами Шольца, до кінця року контракти, укладені у рамках програми, покриють дві третини грошей фонду, а через бюджетний комітет Бундестагу можуть пройти 50 закупівельних проєктів.

Шольц: Слід бути готовими до довгої війни РФ проти України

Водночас канцлер Німеччини не бачить ознак того, що Росія припинить війну проти України і виведе з її території свої війська. "Нам слід бути готовими до того, що ця війна може тривати дуже довго", - заявив Шольц. Однак бойові дії вже тривають набагато довше, ніж розраховував президент РФ Володимир Путін, додав він.