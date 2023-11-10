У Польщі опозиційні сили представили коаліційну угоду

У Польщі опозиційні об'єднання "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" підписали коаліційну угоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск підкреслив, що, хоча політсили не діяли під тиском часу, вони рухалися швидко, щоб завершити угоду.

Лідер партії "Польща 2050", яка входить до "Третього шляху", Шимон Головня підкреслив, що коаліційна угода - це хороший текст, який дає надію. За його словами, це угода, в якій жодна з груп не відмовляється від власної ідентичності.

"Ми хочемо показати всім, що настають безпечні зміни - для всіх, незалежно від того, як вони вірять, за кого голосували і що хочуть робити зі своїм життям. Це перша відкрита коаліційна угода польських урядів", - підкреслив Головня.

Голова Польської селянської партії, яка також входить до "Третього шляху", Владислав Косіняк-Камиш сказав, що коаліція створила угоду, яка охоплює широкий спектр питань, якими партії хочуть займатися.

"Вони стосуються бізнесу і робітників. Вони стосуються освіти та охорони здоров'я. Вони стосуються села, сільського господарства та великих мегаполісів. Вони стосуються прав жінок, добробуту сім'ї. Вони стосуються всіх амбітних цілей, які стоять перед Польщею сьогодні. І ми говоримо за вас, а не за себе. Ми беремо на себе повну відповідальність за долю Польщі", - додав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, у понеділок президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що доручить формування нового уряду після парламентських виборів 15 жовтня чинному прем'єр-міністру від партії влади "Право і справедливість" Матеушу Моравецькому.

Хоча "ПіС" і має найбільше представництво в Сеймі, вона не змогла заручитись достатньою підтримкою голосів, аби гарантувати собі більшість. Тому з великою ймовірністю в разі провалу спроб Моравецького сформувати уряд це право перейде до опозиції.

Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.