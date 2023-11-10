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Данія пропонує ввести «зелений» податок на авіаперельоти для пасажирів
14:02 10.11.2023 |
Уряд Данії запропонував запровадити середній податок у розмірі 100 датських крон ($14,35) на авіаперельоти, щоб допомогти профінансувати екологічний перехід авіаційної галузі.
Як пише Reuters, близько половини очікуваних річних надходжень у розмірі 1,2 млрд крон допоможуть профінансувати прагнення перевести всі внутрішні рейси на використання лише екологічного палива до кінця десятиліття.
"Зелені" технології, такі як power-to-X, водень і біопаливо, матимуть право на державну підтримку.
Іншу половину виручених коштів буде спрямовано на грошові виплати людям похилого віку.
Згідно з пропозицією уряду більшості, податок на пасажирів буде поступово вводитися з 2025 року. До 2030 року податок становитиме близько $9 для подорожей усередині Європи, $34 - доларів для рейсів на середні відстані та $56 доларів - для дальніх.
Уряд Данії прагне до 2025 року запустити перший внутрішній маршрут, який використовує лише екологічно чисте паливо.
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