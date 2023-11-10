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Нідерланди планують до кінця року розмістити в Румунії 18 літаків F-16 для навчання українців
13:16 10.11.2023 |
Решта обіцяних Нідерландами винищувачів F-16, потрібних для навчання українських пілотів, вирушать до Румунії ще до Нового року.
Про це заявив генерал і командувач збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсгейм, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Він очікує, що загалом літаків буде 18. Досі завжди йшлося про 12-18.
"Зараз ми припускаємо, що їм потрібно 18, і ми також плануємо це", - сказав Ейхельсгейм.
Він очікує, що українці зможуть проходити навчання з початку наступного року. Літаки залишаються власністю Нідерландів. Загалом у Нідерландах їх 42.
Раніше цього тижня було оголошено, що перші п'ять нідерландських F-16 прибули до Європейського навчального центру F-16 (EFTC) в Румунії. Там їх будуть використовувати для підготовки румунських і українських пілотів і технічного персоналу. Але спочатку вони будуть використані для підвищення кваліфікації інструкторів.
Нідерланди і Данія координують європейські зусилля, щоб допомогти Україні отримати F-16.
Нагадаємо, наприкінці жовтня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16.
У Пентагоні заявили, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати п'ять місяців або довше, залежно від швидкості прогресу.
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