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ЗМІ: Словаччина спантеличена активністю угорських шпигунів на своїй території
12:25 10.11.2023 |
Попри публічну близькість позицій нового словацького уряду на чолі з Робертом Фіцо та угорського прем'єра Віктора Орбана, у Братиславі занепокоєні активізацією шпигунської діяльності Угорщини під дипломатичним прикриттям.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо порталу журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare.
Словацький урядовець на умовах анонімності розповів VSquare, що Угорщина направляє до Братислави офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям, що незвично для союзників по ЄС і НАТО.
Деякі з цих шпигунів обіймають високі посади як в угорському посольстві, так і в інших угорських держустановах у Братиславі, додало джерело. Водночас висилати таких "дипломатів" Словаччина не хоче, аби не псувати стосунки з Будапештом.
"Це настільки незвично для союзників, що ми просто не знаємо, що з цим робити. Нам потрібно мати хороші відносини з Угорщиною, тому ми не можемо вчинити так само, як з Росією", - сказав співрозмовник VSquare.
Він також вказав на занепокоєність Братислави нещодавньою таємною зустріччю послів Угорщини та Росії - останній доти взагалі не спілкувався з дипломатом країни ЄС - та роллю угорської громади в Словаччині в поширенні проросійської дезінформації.
Роберта Фіцо, який минулого місяця повернувся на посаду прем'єр-міністра Словаччини й пообіцяв зробити її зовнішню політику більш "суверенною", називали "словацьким Орбаном" через схожість риторики - зокрема й стосовно війни проти України.
На жовтневому саміті ЄС Орбан заявив, що не бачить причин, чому Угорщина повинна направляти гроші своїх платників податків на підтримку України. Схожу позицію зайняв і Фіцо, який назвав Україну "корумпованою" і почав вимагати якихось гарантій.
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