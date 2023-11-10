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АНАЛІТИКА

Гіперзвукова ракета HASTE запустить безпілотник DART AE, який зможе розвивати швидкість понад 8600 км/год

 

Гіперзвукова ракета HASTE використовуватиме для запуску дрона DART AE. Про це повідомила компанія Rocket Lab.

Навесні 2023 року Rocket Lab оголосила про створення гіперзвукової ракети HASTE (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron). Через два місяці компанія змогла успішно здійснити перший орбітальний запуск.

Тепер Rocket Lab готується до випробування безпілотного літального апарату в інтересах Підрозділу оборонних інновацій США. Йдеться про дрон DART AE, який був розроблений австралійською компанією Hypersonix Launch Systems.

Випробування пройде в рамках програми HyCAT (Hypersonic and High-Cadence Airborne Testabilities). Літальний апарат оснащений прямоточним двигуном SPARTAN і зможе розвивати швидкість 7 Махів (понад 8600 км/год). Дальність пуску складе 1000 км.

DART AE не може злітати своїми силами. Саме тому йому потрібен прискорювач, на роль якого обрано гіперзвукову ракету компанії Rocket Lab. HASTE зможе розігнати літальний апарат до 5 Махів (6174 км/год).

 

Мета випробування полягає в оцінці прискорення і перевірці роботи силової установки. Інженери сподіваються отримати дані про роботу літального апарату на швидкості, що більш ніж уп'ятеро перевищує швидкість звуку.

Випробування пройде на космодромі в штаті Вірджинія. Тестовий запуск DART AE заплановано на перший квартал 2025 року.

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За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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