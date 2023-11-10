Японія збирається виділити $12,6 мільярда на виробництво напівпровідників

Уряд Японії планує виділити близько 1,9 трлн ієн, або приблизно $12,6 млрд, для розвитку виробництва напівпровідників у країні.

Як пише NHK, японський уряд виділить близько $5 млрд для підтримки масового випуску передових напівпровідників. Це, як вважають, допоможе тайванській компанії TSMC, яка вивчає питання щодо будівництва другого свого підприємства в Японії в південно-західній префектурі Кумамото.

Ще $4,2 млрд, ймовірно, піде на підтримку таким фірмам, як Rapidus, яка прагне випуску передових напівпровідників у Японії.

Близько $3,8 млрд мже бути спрямовано на сприяння стабільним постачанням напівпровідників.

Раніше повідомлялося, що В'єтнам веде переговори з компаніями, що займаються виробництвом мікросхем, щоб збільшити інвестиції в країну та, можливо, побудувати свій перший завод чи фабрику з виробництва мікросхем, незважаючи на попередження американських чиновників про високі витрати.

До того США заявили, що вживатимуть заходів, щоб запобігти продажу американськими виробниками мікросхем до Китаю в обхід урядових обмежень у межах майбутніх дій адміністрації Байдена щодо блокування експорту ШІ-мікросхем.