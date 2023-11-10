Франція звинуватила РФ у спробах створити напруженість в країні

Франція звинуватила Росію в дезінформаційній кампанії у вигляді поширення в соцмережах зображень з малюнками зірок Давида, які з'явилися на будинках у Парижі на початку цього тижня.

Як пише "Європейська правда", про це заявило Міністерство закордонних справ країни, повідомляє Reuters.

За словами МЗС Франції, російська пропагандистська мережа Recent Reliable News/Doppelganger штучно роздула та опублікувала в соціальних мережах фотографії з малюнками зірок Давида.

"Ця нова операція російського онлайн-втручання проти Франції відображає постійну опортуністичну та безвідповідальну стратегію використання міжнародних криз для створення плутанини і напруженості в публічних дебатах у Франції та в Європі", - йдеться в заяві відомства.

Посольство РФ у Парижі вже поспішило відкинути ці звинувачення, заявивши, що Росія не має до цього відношеня, і що це спроби "дискредитувати" Москву.

Раніше повідомляли, що французькі слідчі розглядають можливість того, що за десятками малюнків зірки Давида на будинках у Парижі стоїть Росія.

Після 7 жовтня, з моменту нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, у Франції зафіксували 887 подій та інцидентів антисемітського характеру, у зв'язку з якими затримали понад 400 людей.

А Єврокомісія заявила про надзвичайний рівень сплеску антисемітизму в Європі.