Фінансові новини
- |
- 10.11.23
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ОАЕ обмежать експорт товарів подвійного призначення до Росії, - Bloomberg
09:07 10.11.2023 |
Об'єднані Арабські Емірати найближчим часом обмежать експорт товарів подвійного призначення до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел видання, Європейська комісія проінформувала послів ЄС про швидке запровадження економічних обмежень проти РФ з боку ОАЕ. Повідомляється, що Туреччина також розглядає аналогічний захід.
Повідомляється, що ОАЕ обмежать експорт та реекспорт виявлених товарів подвійного призначення до "зон конфліктів". Неназваний представник ОАЕ також повідомив, що в країні діє правова система експортного контролю, за допомогою якої проводитиметься спостереження за рухом товарів подвійного призначення. Він також додав, що ОАЕ продовжують підтримувати тісний діалог із міжнародними партнерами з питань війни в Україні та її наслідками для світової економіки.
За даними видання, у період із січня по липень 2023 року понад 20 000 фірм експортували до Росії товари подвійного призначення на суму близько 7 млрд євро. Переважна більшість цих компаній була розташована в Китаї та Гонконгу, за ними прямували Туреччина, ОАЕ (на їхню частку припадає 6% та 4% продажів відповідно), Таїланд, Малайзія, Тайвань, Сінгапур та В'єтнам.
Санкції проти РФ хочуть посилити
З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну проти країни-агресора було запроваджено численні санкції. Але Росія через безліч фірм-посередників із низки країн продовжує закуповувати необхідні виробництва озброєння товари подвійного призначення.
У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоби "демонтувати" віру в безкарність країни-агресора.
Незабаром після цього глави МЗС країн Центральної Азії висловили готовністьпосилити санкції проти Росії.
Крім того, вчора, 9 листопада, Європарламент закликав посилити контроль та вжити більш ефективних заходів щодо обмеження можливостей Росії обходити санкції ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада збільшила видатки на зарплати депутатів
|Рада ухвалила держбюджет-2024
|Із портів «Великої Одеси» вийшли шість суден із 231 тис. тонн агропродукції
|Зобов'язання перед МВФ: Рада ухвалила закон про відновлення податкових перевірок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Словаччина спантеличена активністю угорських шпигунів на своїй території
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace
|Українські сили уразили десантні катери в Криму
|Війна з ХАМАС коштує економіці Ізраїлю в 600 млн доларів на тиждень
|Гіперзвукова ракета HASTE запустить безпілотник DART AE, який зможе розвивати швидкість понад 8600 км/год
|Франція і Німеччина не хочуть поспішати з рішенням щодо використання активів РФ, - Bloomberg
Бізнес
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome
|Microsoft запропонує розробникам використовувати штучний інтелект у розробці ігор для Xbox — сценарії, діалоги, NPC, квести
|MediaTek Dimensity 9300 ─ акцент на «великі» ядра, щоб порівнятися з Snapdragon 8 Gen 3