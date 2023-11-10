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Посол України розповів про «нищівну поразку» РФ на виборах судді, зокрема в Радбезі
23:52 09.11.2023 |
Голосування за суддів Міжнародного суду ООН показало, що Росія ще зберігає певний вплив в Організації, водночас провал російського представника став нищівною поразкою Москви.
Про це в коментарі "Європейській правді" сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
Кислиця підкреслив, що для Москви необрання її висуванця Кірілла Геворгяна є "нищівною поразкою", адже вперше з 1946 року її суддя не буде представлений у найвищому міжнародному суді - Міжнародному суді ООН.
"Ці вибори довели, що Росія досі зберігає певний вплив у ООН. Попри це, вона змогла набрати 77 голосів (у Генеральній асамблеї. - Ред.) - а це немало (хоч це й фіаско для Москви в історичній ретроспективі ООН)", - пояснив дипломат.
Він нагадав, що у жовтні на виборах до Ради ООН з прав людини Росія отримала 83 голоси - і хоча цього не вистачило для обрання, це "немало з погляду оцінки готовності світу відстоювати ті ж права людини".
"Між тим, на голосуванні у Раді безпеки ООН Росія зазнала повної поразки: попри те, що Москва, як постійний член Радбезу має особливі повноваження і вплив на інших членів - тут не було жодного раунду, на якому вона отримала би більше п'яти-шести голосів (з п'ятнадцяти членів РБ - Ред.)", - підкреслив постпред України.
"Для порівняння, США на кожному голосуванні отримували 12-14 голосів", - додав він.
Нагадаємо, представник РФ Кірілл Геворгян і румун Богдан Ауреску номінувались від регіону Східної Європи. Переміг Ауреску, за якого проголосували 117 членів Генасамблеї.
Богдан Ауреску очолював Міністерство закордонних справ Румунії майже 5 років - з листопада 2019 до червня 2023 року, а перед тим протягом одного року у 2014-2015 роках.
Міжнародний суд ООН складається з 15 суддів, причому що три роки обираються п'ять нових суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитись підтримкою членів Радбезу й Генасамблеї ООН.
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