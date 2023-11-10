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РФ уперше в історії «пролетіла» на виборах суддів Міжнародного суду ООН
23:47 09.11.2023 |
Представника Росії в четвер уперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН: він програв представникові Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску.
На це звернув увагу український юрист-міжнародник, суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський, пише "Європейська правда".
Представник РФ Кірілл Геворгян і румун Богдан Ауреску номінувались від регіону Східної Європи. Переміг Ауреску, за якого проголосували 117 членів Генасамблеї. За інформацією "Європейської правди", за російського кандидата в Генеральній асамблеї дали лише 77 голосів.
За інших номінантів, що перемогли - від Мексики, США, Австралії та Південно-Африканської Республіки - дали 143, 135, 117 і 113 голосів відповідно.
Гнатовський вказує, що в Міжнародному суді ООН у Гаазі у зв'язку з обранням Ауреску "вперше не буде радянського/російського судді".
"Це вже другий випадок, коли постійний член Ради безпеки не буде представлений у Міжнародному суді ООН (першою була Велика Британія у 2017 році)", - додав він.
Богдан Ауреску очолював Міністерство закордонних справ Румунії майже 5 років - з листопада 2019 до червня 2023 року, а перед тим протягом одного року у 2014-2015 роках.
Міжнародний суд ООН складається з 15 суддів, причому що три роки обираються п'ять нових суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитись підтримкою членів Радбезу й Генасамблеї ООН.
Як відомо, Міжнародний суд ООН розглядає декілька скарг України проти Росії, пов'язаних з агресією - зокрема, про те, що Росія використала вигаданий "геноцид на Донбасі" для виправдання повномасштабного вторгнення.
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