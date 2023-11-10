У Польщі перемовини уряду й перевізників, що блокують кордон з Україною, не дали результату

Зустріч з представниками уряду Польщі представників польських перевізників, які перекрили кордон з Україною для руху товарів, закінчилася без домовленості.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Трьохгодинні переговори між представниками польського уряду та перевізників закінчилася без домовленостей і вони налаштовані продовжити блокувати рух товарів через кордон з Україною.

Один з представників перевізників заявив, що вони "не почули ніяких пропозицій, пов'язаних зі своїми вимогами", тоді як ще один висловив сподівання, що зустріч стане поштовхом до того, що ці вимоги виконають.

Державний секретар Рафал Вебер сказав, що польський уряд не може на вимогу перевізників відновити вимогу дозволів для українських перевізників, тому що це рішення на рівні Брюсселя, та що Варшава намагається об'єднати довкола себе інші країни для лобіювання у цьому питанні.

Він також заявив, що говоритиме з Києвом щодо відновлення порожніх смуг на пунктах пропуску для вантажівок, які повертаються до Польщі, та про електронну чергу.

Раніше 9 листопада відбулася розмова українського та польського міністрів інфраструктури щодо блокування кордону польськими протестувальниками. За даними української сторони, зараз з обох сторін кордону заблоковані понад 20 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною. Ключова вимога польських перевізників - повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему. Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.