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У Португалії оголосили дострокові вибори на тлі корупційного скандалу в уряді
23:28 09.11.2023 |
Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза в четвер оголосив про розпуск парламенту й призначення дострокових виборів після відставки прем'єра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Publico.
"Я ухвалив рішення про розпуск Асамблеї (парламенту. - Ред.) Республіки і призначення виборів на 10 березня 2024 року", - оголосив президент, підкресливши, що ухвалив рішення після консультацій із парламентськими партіями і Державною радою (дорадчим органом при президенті Португалії).
До проведення виборів Антоніу Кошта залишатиметься виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Португалії, що дозволить схвалити бюджет і виконати необхідні для отримання коштів ЄС зобов'язання.
Де Соуза у вівторок прийняв відставку Кошти на тлі корупційного скандалу через дозволи на розробку родовищ корисних копалин.
Днями у Португалії пройшли обшуки в резиденції експрем'єр-міністра Антоніу Кошти та двох міністерствах в межах розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню. Було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.
За даними прокуратури, стосовно Кошти буде проведено незалежне розслідування Верховним судом - найвищою судовою інстанцією, яка має повноваження проводити розслідування у справах найвищих посадових осіб держави.
Зазначимо, що останнє голосування до парламенту відбулось лише в січні 2022 року, тоді більшість змогла здобути лівоцентристська Соціалістична партія Кошти.
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