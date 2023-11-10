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АНАЛІТИКА

У Португалії оголосили дострокові вибори на тлі корупційного скандалу в уряді

 

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза в четвер оголосив про розпуск парламенту й призначення дострокових виборів після відставки прем'єра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Publico.

"Я ухвалив рішення про розпуск Асамблеї (парламенту. - Ред.) Республіки і призначення виборів на 10 березня 2024 року", - оголосив президент, підкресливши, що ухвалив рішення після консультацій із парламентськими партіями і Державною радою (дорадчим органом при президенті Португалії).

До проведення виборів Антоніу Кошта залишатиметься виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Португалії, що дозволить схвалити бюджет і виконати необхідні для отримання коштів ЄС зобов'язання.

Де Соуза у вівторок прийняв відставку Кошти на тлі корупційного скандалу через дозволи на розробку родовищ корисних копалин.

Днями у Португалії пройшли обшуки в резиденції експрем'єр-міністра Антоніу Кошти та двох міністерствах в межах розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню. Було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.

За даними прокуратури, стосовно Кошти буде проведено незалежне розслідування Верховним судом - найвищою судовою інстанцією, яка має повноваження проводити розслідування у справах найвищих посадових осіб держави.

Зазначимо, що останнє голосування до парламенту відбулось лише в січні 2022 року, тоді більшість змогла здобути лівоцентристська Соціалістична партія Кошти.

 

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