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АНАЛІТИКА

Європарламент вимагає посилити контроль над санкціями проти РФ

 

Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій вимагає посилення контролю на рівні ЄС за дотриманням санкцій проти Росії, а також більших зусиль для обмеження можливостей Москви обходити санкційні заходи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У резолюції євродепутати висловлюють занепокоєння з приводу існуючих лазівок у санкційному режимі ЄС проти Росії.

"Наголошуючи на безпрецедентному характері обмежувальних заходів ЄС, члени Європарламенту занепокоєні відсутністю належного правозастосування та спробами підірвати зусилля зі стратегічного послаблення російської економічної та промислової бази, а також перешкоджати здатності країни вести війну", - йдеться у повідомленні.

У резолюції вказується, що Росія, зокрема, здатна обходити обмеження цін на нафту.

В ній також йдеться, що імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти з таких країн, як Індія, різко зріс, що по суті створило обхідний шлях для російської нафти в ЄС.

Депутати ЄП також звертають увагу, що важливі західні компоненти все ще потрапляють до Росії через такі країни, як Китай, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Киргизстан і Сербія.

Євродепутати занепокоєні торгівлею критично важливими для війни товарами між країнами-членами ЄС і РФ, а також повідомленнями про те, що такі країни, як Азербайджан, легалізують російський газ для експорту в ЄС.

Депутати також зазначили, що ЄС, як і раніше, залишається одним із найбільших клієнтів Росії щодо викопного пального завдяки триваючому імпорту трубопровідного газу та СПГ.

Крім того, депутати Європарламенту хочуть, щоб Єврокомісія і країни-члени ЄС розширили санкції, включивши в них повну заборону на продаж і огранювання алмазів російського походження або реекспортованих Росією до ЄС.

ЄС також повинен вивчити правові шляхи, які дозволять конфіскувати заморожені російські активи і використати їх для відновлення України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни ЄС почнуть обговорювати пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти Росії, який буде зосереджений на забороні торгівлі російськими діамантами, наступного тижня.

За даними Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.

У новому пакеті можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюється також заборона працевлаштування росіян на роботу в так звані чутливі сектори й репатріації російських активів у ЄС.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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