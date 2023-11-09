Baidu замовила чипи для штучного інтелекту у Huawei замість Nvidia

Китайська компанія Baidu розмістила замовлення на чипи штучного інтелекту у Huawei. Це сталося на тлі посилення обмежень США на постачання продукції Nvidia в КНР.

За даними джерел, Baidu замовила 1600 процесорів Huawei Ascend 910B AI для серверів. Цей чип позиціонується як альтернатива A100 від Nvidia. До жовтня Huawei поставила понад 60% від загального обсягу замовлення.

Раніше Baidu традиційно закуповувала чипи у Nvidia. Нове замовлення невелике у порівнянні з колишніми обсягами, але показує готовність компанії відмовитися від американського постачальника.

Хоча чипи Huawei поки що поступаються продукції Nvidia, вони вважаються найбільш просунутими процесорами для ШІ китайського виробництва.

За словами джерел, Baidu прагне підготуватися до ситуації, коли імпорт американських чипів стане неможливим через обмеження США. Усе замовлення має бути виконано до кінця 2023 року.