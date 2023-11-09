Велика Британія і Польща підписали контракт вартістю понад $4,9 млрд на створення системи протиповітряної оборони нового покоління

Великі оборонні підрядники з Великої Британії та Польщі підписали знакову угоду про розробку системи протиповітряної оборони наступного покоління. Міністерство оборони Сполученого Королівства пов'язує це зі вторгненням росії в Україну.

MBDA підписала контракт із PGZ у рамках програми, яка забезпечить Польщу вдосконаленою системою протиповітряної оборони. Вона зможе справлятися з крилатими ракетами, винищувачами та дронами в радіусі понад 40 км.

Контракт передбачає створення понад 1000 ракетних перехоплювачів CAMM-ER (Common Anti-Air Modular Missiles Extended Range) і понад 100 пускових установок iLauncher. Аналогічну угоду було укладено у квітні 2023 року, але її сума становила $2,4 млрд.

Угода стала можливою після безпрецедентної передачі технологій. Відповідний контракт був раніше укладений між британською компанією MBDA і польською PGZ. Програма, яка отримала назву NAREW, дозволить створити щит протиповітряної оборони над Польщею.