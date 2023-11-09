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Компанії з Нідерландів можуть обходити санкції проти РФ завдяки Туреччині
09:56 09.11.2023 |
Деякі нідерландські компанії, ймовірно, обходять санкції Європейського Союзу проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, шляхом експорту своєї продукції через Туреччину.
На це звернув увагу портал NL Times, який цитує дані Служби статистики Нідерландів, повідомляє "Європейська правда".
Статистика свідчить, що після запровадження санкцій проти РФ експорт нідерландської продукції до Росії зменшився, а експорт до Туреччини водночас аномально стрімко зріс.
У другому кварталі 2023 року нідерландський експорт до Росії склав 285 мільйонів євро, що на 63% нижче, ніж до повномасштабного вторгнення у 2021-му.
Водночас експорт продукції з Нідерландів до Туреччини й країн Євразійського економічного союзу (Казахстану, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Узбекистану) зріс на 42 та 75% відповідно.
Зокрема до Туреччини було поставлено нідерландських товарів, що підпадають під російські санкції, на 869 мільйонів євро - це на 91 відсоток більше, ніж двома роками раніше.
Служба статистики Нідерландів наводить конкретні приклади - зокрема офісну техніку. Росія у другому кварталі 2021 року була другим за розміром її покупцем. Після санкцій, у другому кварталі 2023-го, частка Туреччини в експорті нідерландського офісного приладдя раптово зросла з 3,5% до 10%, а вартість експорту склала 15 мільйонів євро.
Те ж стосується й, приміром, ваговозів та автобусів. У другому кварталі 2021 року частка Росії в експорті голландських вантажівок і автобусів становила 1,8% (11 мільйонів євро), а через два роки за цей же період їхній експорт до Туреччини збільшився з 0,5% до 3%.
Минулого місяця прокуратура Нідерландів покарала чотири нідерландські компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС проти Росії в період з 2014 по 2017 рік за допомогу РФ в будівництві Керченського мосту до Криму.
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