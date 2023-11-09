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Переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу продовжують перебувати в глухому куті
09:09 09.11.2023 |
Держава-кандидат на вступ до ЄС Туреччина, згідно з оцінкою Єврокомісії (ЄК), не змінила негативної тенденції віддалення від Євросоюзу і обмеженою мірою проводила необхідні реформи.
"Туреччина залишається ключовим партнером Європейського союзу і країною-кандидатом, але переговори про вступ залишаються в глухому куті з 2018 року", - йдеться в опублікованих у середу в Брюсселі матеріалах до доповіді ЄК про процес розширення ЄС станом на 2023 рік.
Водночас у документі наголошується, що тривала співпраця ЄС із Туреччиною в галузях, що становлять обопільний інтерес, "як-от боротьба з тероризмом, економіка, енергетика, продовольча безпека, міграція і транспорт".
"Туреччині необхідно зробити рішучі кроки для значного поліпшення узгодженості із загальною зовнішньою політикою і політикою безпеки ЄС і активізувати співпрацю в запобіганні та виявленні обходу обмежувальних заходів", - наголошують у Брюсселі.
У документі також повідомляється, що відповідно до доручення Європейської ради високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель і Єврокомісія підготують у листопаді звіт про стан відносин ЄС-Туреччина.
Туреччині було надано статус держави-кандидата в грудні 1999 року. ЄС і Туреччина почали переговори про вступ до ЄС у жовтні 2005 року, але, як випливає з публікації на сайті Євроради, "через тривале погіршення ситуації з демократією, верховенством права та основними правами в Туреччині" переговори про вступ призупинено з червня 2018 року.
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