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АНАЛІТИКА

Бундесвер перекидає винищувачі в Румунію для захисту неба

 

Німецькі військово-повітряні сили з кінця листопада будуть залучені до захисту південно-східного флангу НАТО за допомогою винищувачів Eurofighter, повідомляє 9 листопада dpa.

Як розповіли агенції джерела в силових структурах в Берліні, перша група мала вилетіти до Румунії в четвер. План передбачає переміщення чотирьох винищувачів Eurofighter і близько 80 солдатів, які займуть позиції на військовому аеродромі поблизу румунської Констанци на Чорному морі.

Розгортання здійснюється на прохання Румунії, яка є членом НАТО з 2004 року.

Українські порти на Дунаї вздовж кордону з Румунією за останні місяці зазнають численних атак російських безпілотників, уламки яких кілька разів падали на румунську територію.

Зокрема, 12 жовтня, на території Румунії за три кілометри від села Плауру, розташованого навпроти українського портового міста Ізмаїл, виявили кратер від дрона, ймовірно спричинений вибухом при зіткненні. Бухарест засудив атаки РФ на українські порти.

У вересні генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав російські удари поблизу кордону країни-члена "дестабілізуючими", навіть якщо немає жодних ознак того, що Росія збирається завдати удару по члену Альянсу, нагадує Reuters.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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