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WSJ: РФ намагається повернути експортоване озброєння
08:52 09.11.2023 |
Росія намагається викупити двигуни для бойових вертольотів, які вона раніше експортувала в Пакистан, Єгипет, Білорусь і Бразилію, - у такий спосіб Москва хоче заповнити нестачу озброєнь через значні втрати техніки у війні проти України, повідомила в середу, 8 листопада, американська газета The Wall Street Journal.
"Росія витратила десятиліття на розвиток торгівлі зброєю. Тепер росіяни таємно повертаються до своїх клієнтів і намагаються викупити те, що продали", - розповіло одне з джерел видання.
Зокрема, навесні минулого року делегація російських чиновників відвідала Каїр та попросила президента Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі повернути двигуни від російських вертольотів Мі-8 та Мі-17. Три джерела повідомили WSJ, що Єгипет відповів згодою і передача близько 150 вертолітних двигунів може розпочатися у грудні. Влада в Каїрі відмовилася коментувати WSJ цю інформацію.
За даними видання, влада РФ також запросила як мінімум чотири двигуни від бойових вертольотів Мі-35М, які раніше продали Пакистану. У пакистанському МЗС заперечують, що отримували такий запит. Ще 12 двигунів від Мі-35М Москва спробувала викупити у Бразилії. У МЗС країни заявили, що відмовилися виконати це прохання, оскільки виступають проти відправки зброї будь-якій із воюючих сторін. Крім того, шість двигунів для важких транспортних вертольотів Мі-26 Москві погодилася продати білоруська влада, пише WSJ з посиланням на джерела.
Зброю, що призначалася для Вірменії, перенаправили на війну проти України
В інших випадках Росія жертвувала своїм бізнесом з експорту зброї задля продовження бойових дій в Україні: наприклад, озброєння, яке призначалося Індії та Вірменії, перенаправляли на лінію фронту, пише WSJ.
Вірменія, зокрема, отримала лише невелику кількість боєприпасів для реактивних систем залпового вогню, таких як "Град" та "Ураган", йдеться у публікації. Внаслідок цього вірменським силам не вистачало зброї у вересні, коли Азербайджан захопив Нагірний Карабах.
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